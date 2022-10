அமெரிக்கா அறிக்கை.. இந்தியாவுக்கே தலைகுனிவு! ரங்கசாமி முதுகில் குத்தும் தமிழிசை - நாராயணசாமி

Puducherry

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

புதுச்சேரி: புதுச்சேரிபோல் தெலுங்கானா ஆளுநர் மாளிகையில் பொதுமக்களை சந்திக்க தமிழிசைக்கு திராணி இருக்கிறதா என முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். முதலமைச்சருடன் இணக்கமாக இருப்பது போல் காட்டிவிட்டு தமிழிசை முதுகில் குத்துகிறார் என அவர் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் உள்ள தனது வீட்டில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான நாரயணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். தமிழகத்தில் இரண்டாவது முறையாக திமுக தலைவராக ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யபட்டதற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்வதாக அவர் கூறினார்.

English summary

Former Chief Minister Narayanasamy has questioned whether Tamilisai had guts to meet the public at the Telangana Governor's House like Puducheery. He has harshly criticized Tamilisai that she back stabbing Chief Minister Rangasamy