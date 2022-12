மீண்டும் சீனில் வந்த மாஜி.. கேஸ் கிடக்கட்டும்.. தில்லாக விமர்சித்த விஜயபாஸ்கர்! அடுத்த ரவுண்டு?!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : அடுத்தடுத்து ரெய்டு, குட்கா வழக்கு, சிபிஐ குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் என கடுமையான நெருக்கடியில் சிக்கியதால், ஈபிஎஸ் அணியின் மற்ற மாஜிக்களை போல அதிரடி காட்டாமல் அமைதி காத்து வந்த முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், மீண்டும் 'தில்'லாக களமிறங்கிவிட்டார். திமுக ஆட்சியில் சுகாதாரத்துறை ஐசியுவில் இருக்கிறது என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரான விஜயபாஸ்கர்.

நாடு முழுவதும் மக்கள் தற்போது கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விழா கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகும் நேரத்தில் ஒமிக்ரான் வைரஸ் பரவுவதை திமுக அரசு சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்றும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சியில் இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 துறையாக இருந்த தமிழக சுகாதாரத்துறை திமுக ஆட்சி காலத்தில் ஐ.சி.யூவில் இருப்பதாக முன்னாள் சுகாராத்துறை அமைச்சரும், எம்.எல்.ஏவுமான விஜயபாஸ்கர் விமர்சனம் செய்துள்ளார். விஜயபாஸ்கர் மீண்டும் அதிரடியாக பேசத் தொடங்கியிருப்பது அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Due to being caught in a serious crisis like raid, Gutka case, former minister Vijayabaskar, who was keeping calm, has returned to the field aggressively. Former Health Minister Vijayabaskar has severely criticized that the health department is in the ICU under the DMK regime.