”தமிழ்நாட்டில் பன்றிக் காய்ச்சல் பரவல்.. அரசு மறைக்கிறது” எச்சரிக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

Pudukottai

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுக்கோட்டை: தமிழ்நாட்டில் பன்றிக் காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருவதாக அதிமுக முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எச்சரித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் கவிஞர் கண்ணதாசன் சாரல் விழா நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவில் பல்வேறு சாதனை படைத்த நபர்களுக்கு முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விருதுகளை வழங்கி பாராட்டினார்.

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறுகையில், தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் எச்1 என்1 என்ற பன்றிக் காய்ச்சல் அதிக அளவில் பரவி வருகிறது. இதனை தமிழக அரசு இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்காமல் மறைப்பது வேதனைக்குரியது.

AIADMK former health minister Vijayabaskar has warned that swine flu is spreading rapidly in Tamil Nadu. A Holidays for Schools is not the solution. So Decision can be made depending on the spread of the fever.