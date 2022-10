எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்குப்பதிவு? - அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன பதில்! லகான் முதல்வர் ஸ்டாலின் கையில்!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்குப்பதிவு செய்வது குறித்து உள்துறை முடிவு செய்யும் என சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பான விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கையின் பரிந்துரைப்படி, துப்பாக்கிச்சூட்டில் சம்பந்தப்பட்ட டிஎஸ்பி உள்ளிட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள், வட்டாட்சியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தகட்டமாக காவல்துறை உயரதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

போலீசாரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணையின் அடிப்படையில் இன்னும் பல மேலிட புள்ளிகளின் தலைகளும் உருளக்கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.

எய்தவர்களை விட்டுவிட்டு அம்பு மீது நடவடிக்கையா?- துப்பாக்கிச்சூடு 'ஆக்‌ஷன்' பற்றி கேஎஸ் அழகிரி பரபர!

English summary

Law Minister Regupathy has said that the TN Home Ministry will decide whether to file a case against former Chief Minister Edappadi Palaniswami in connection with the Thoothukudi firing.