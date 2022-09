வெண்டைக்காய், எலுமிச்சை பழம்.. 'ஆ.ராசாவுக்கு ஒரு பார்சல் போடே'.. தினுசாக யோசிக்கும் பாஜகவினர்

Pudukottai

oi-Jackson Singh

புதுக்கோட்டை: மனு தர்மம் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக திமுக எம்.பி. ஆ.ராசாவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வரும் பாஜகவினர், அவருக்கு வெண்டைக்காய்கள், எலுமிச்சைப் பழங்கள் அடங்கிய பார்சலை தபால் மூலமாக அனுப்பி வருகின்றனர்.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா சமீபத்தில் இந்துக்கள் - சூத்திரர்கள் தொடர்பாக மனு தர்மத்தைச் சுட்டிக்காட்டி பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனு தர்மத்தை ஆ.ராசா அவமதித்துவிட்டதாக கூறி பாஜகவினரும், இந்து அமைப்பினரும் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டத்திலும், ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஆ.ராசா விவகாரம்:பனாரஸ் இந்து பல்கலை சனாதன தர்மம் நூலை PDF-ல் அனுப்பும் திமுக கார்த்திகேய சிவசேனாபதி

English summary

In a backdrop of controversy over A.Raja speech about sanathan dharma, Pudhukottai BJP workers have sent lemons and ladies fingers to him by postal.