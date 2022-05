இளந்தலைவர் உதயநிதி...விரைவில் அமைச்சாராவார்...மெய்யநாதன் கருத்து மெய்யாகுமா?

Pudukottai

oi-Jeyalakshmi C

புதுக்கோட்டை: திமுகவின் வெற்றிக்கு அனைத்து விதங்களிலும் இளந்தலைவர் உதயநிதியின் பிரச்சாரம் காரணமாக அமைந்தது. அவரை அமைச்சராக நியமிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன்.

திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளரும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அரசியலில் களமிறங்கினாலும் பிஸியாகவே இருக்கிறார்.

ஒரே ஒரு செங்கல்லில் எய்ம்ஸ் என்று எழுதி வைத்து ஓட்டு கேட்டது பலரையும் கவர்ந்தது. நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் ரகசியம் தங்களிடம் மட்டுமே இருப்பதாகவும் கூறி வாக்கு சேகரித்தார். திமுக ஜெயித்து ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டாகி விட்டது.

உட்கட்சி தேர்தலிலும் பறக்குது உதயநிதி கொடி.. எதிர்காலத்திற்கு இப்பவே 'ரெடி’ - உற்சாகத்தில் இளைஞரணி!

English summary

Udayanidhi Stalin: (உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராவது எப்போது) The success of the DMK was in every way due to the campaign of the Young Leader Udayanidhi. Environment Minister Meyyanathan has demanded that he be appointed as a minister.