இந்தியாவில் 44.34 கோடி பேருக்கு வேக்சின் இதுவரை போடப்பட்டுள்ளது: குழந்தைகளுக்கு எப்போது வேக்சின்?

புனே: இந்தியாவில் இதுவரை 56,97,26,385 பேருக்கு வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது. இதில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில் 12,62,56,778 பேருக்கு மட்டுமே இரண்டு டோஸ் வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்தியாவில் 2 முதல் 18 வயது கொண்டவர்களுக்கான கொரோனா வேக்சின் செப்டம்பர் மாதம் வர வாய்ப்புள்ளதாக தேசிய வைரலாஜி இன்ஸ்டிடியூட் இயக்குனர் ப்ரியா ஆப்ரஹாம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் மொத்தம் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில் 44,34,69,607 பேருக்கு ஒரு டோஸ் வேக்சின் போடப்பட்டு இருக்கிறது. தினசரி இந்தியாவில் சராசரியாக 40 முதல் 50 லட்சம் பேர் வேக்சின் பெற்று வருகிறார்கள். பெரும்பாலும் முதல் டோஸ் போட்டுக்கொள்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக உத்தர பிரதேசத்தில் 6,20,83,090 பேர் வேக்சின் போட்டுகொண்டுள்ளனர்.

மகாராஷ்டிராவில் 5,14,41,851 பேர் இதுவரை குறைந்தது ஒரு டோஸ் வேக்சினாவது போட்டுள்ளனர். குஜராத்தில் இதுவரை 4,19,47,590 பேருக்கு வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது. மத்திய பிரதேசத்தில் இதுவரை 3,94,80,893 பேருக்கு வேக்சின் போடப்பட்டு இருக்கிறது.

44.34 Crore adults vaccinated in India with at least 1 dose, 12,62,56,778 people vaccinated with two doses: When will vaccine come for children?