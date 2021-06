புனேவில் கண்டறியப்பட்ட தீவிரமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.. புதிய உருமாறிய கொரோனா.. அறிகுறிகள் என்ன

Pune

oi-Vigneshkumar

புனே: மிகக் கடுமையான அறிகுறிகளைக் கொண்டுள்ள B.1.1.28.2 என்ற புதிய ஒரு உருமாறிய கொரோனா வகையை புனேவைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே உருமாறிய கொரோனாவின் தாக்கம் மிக மோசமாக இருந்தது. கொரோனா பாதிப்பு தற்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது.

சுமார் 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு, தற்போது தான் நாட்டில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 92 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

English summary

A new Covid variant that needs more antibodies to fight it and has more severe symptoms has been found by the National Institute of Virology in Pune. B.1.1.28.2 Covid variant was detected in samples from two travelers from Brazil.