அதிமுகவில் மீண்டும் இணையும் ‘மாஜி’ அன்வர் ராஜா.. யார் பக்கம்? சொன்ன வார்த்தையை கவனிச்சீங்களா?

ராமநாதபுரம் : அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சரும், எம்.பியுமான அன்வர் ராஜா மீண்டும் அரசியல் லைம்லைட்டில் வந்துள்ளார். அதிமுகவில் அவர் எந்த அணிக்கு ஆதரவு கொடுப்பார் என பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இடையே ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான மோதலில், இரு தரப்பும், தங்கள் பக்கம் ஆதரவாளர்களைத் திரட்டுவதில் முழு கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அன்வர் ராஜா, அதிமுக எழுச்சியுடன் மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும். ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இணைந்திருந்த போது என்னை கட்சியில் இருந்து நீக்கினார்கள். மீண்டும் இணைந்தால் தான் என்னை கட்சியில் சேர்க்க முடியும். கட்சியில் இணைவதற்காக காத்திருக்கிறேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former ADMK minister Anwar Raja asaid that he is waiting to join the party again. In AIADMK, there is great expectation as to which team he will support OPS or EPS.