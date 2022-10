இபிஎஸ்க்கு சமுதாய பாசம்! பசும்பொன்னை வைத்து முடிச்சு போடும் ஓபிஎஸ்! தலையைக் கவிழ்த்த மாஜிக்கள்!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : அதிமுகவில் தென் மாவட்டங்களில் இருக்கும் முக்குலத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது லேசான அதிருப்தியில் இருக்கும் நிலையில், மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்களிடம் ஓபிஎஸ் தரப்பு எடப்பாடி கொங்கு அரசியல் செய்வதாகக் கூறி தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன்னில் இன்று முத்துராமலிங்க தேவரின் 115 வது ஜெயந்தி விழாவும் 60-வது குருபூஜை விழாவும் நடைபெற்று வருகிறது. வழக்கம் போலவே இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

அக்டோபர் 28ஆம் தேதி ஆன்மீக விழாவாகவும் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி அரசியல் விழாவாகவும் இன்று அக்டோபர் 30ஆம் தேதி அரசு விழாவாகவும் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக அரசின் சார்பில் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.

There are also reports that the executives from devar communittie in the southern districts of AIADMK are slightly dissatisfied with Edappadi Palaniswami, and they are negotiating with senior former ministers to bring ops side, claiming that the EPS is playing Kongu politics.