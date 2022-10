அண்ணாமலையே ஷாக் ஆயிட்டாருங்க.. கட்டிப் பிடித்து முத்தம்! தேவர் நினைவிடத்தில் கூவிய ஆர்கே சுரேஷ்!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வந்த நிலையில் நினைவிடத்தில் திடீரென ஆவேசம் அடைந்த நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான ஆர்கே சுரேஷ் வருங்கால முதல்வர் அண்ணாமலை வாழ்க என முழக்கமிட்டதோடு அவரைக் கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்தார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 115வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 60வது குருபூஜை நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்தில் ஜெயந்தி விழா மற்றும் குருபூஜை நிகழ்ச்சிகள் துவங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.

விழாவையொட்டி காலை 9 மணி முதலே நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் மாலையணிவித்து அவரது திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர். பொதுமக்களும் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்துள்ளதால் அவ்விடமே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

