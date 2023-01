ஏய் எப்புற்றா.. ரூ.4,400 கோடிக்கு ஒப்பந்தம்! ரொனால்டோவால் சவூதியின் அல் நஸ்ர் அணிக்கு இவ்வளவு லாபமா?

Riyadh

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ரியாத்: உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் போர்ச்சுகல் அணியின் பயிற்சியாளரால் அவமதிக்கப்பட்டு தோல்வியடைந்து கண்ணீரோடு வெளியேறிய நட்சத்திர கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சவூதி அரேபியாவின் அல் நஸ்ர அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து நேற்று ஆசிய கால்பந்து லீகிற்குள் நுழைந்துள்ளார். இதன் மூலம் அல் நஸ்ர் அணிக்கு கிடைக்கப்போகும் லாபம் என்ன? விரிவாக காண்போம்.

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் அணியை கடந்து பல நாடுகளின் கிளப் அணிகளில் விளையாடி தன்னுடைய அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தியதன் மூலமாக உலக ரசிகர்களை தன்வசம் ஈர்த்தவர்.

கிளப் போட்டிகளில் விளையாடியதன் மூலமாகவே கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாயும், ஏராளமான விளம்பரங்களும் கிடைத்தன.

ரொனால்டோ கால்பந்து வாழ்வின் சறுக்கல்.. ஐரோப்பா லீக்கில் இருந்து வெளியேறியது ஏன்? ரசிகர்கள் வருத்தம்!

English summary

Cristiano Ronaldo joined the Asian Football League yesterday after signing for Saudi Arabia's Al Nasra. What will be the profit for Al Nasr team through this? Let's see in detail.