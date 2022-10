அடுத்தடுத்து வெடித்த கேஸ் சிலிண்டர்கள்.. சேலத்தில் குழந்தை உட்பட 14 பேர் காயம்.. தீவிர சிகிச்சை!

Salem



சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்ததில் குழந்தை உட்பட 7 பேர் படுகாயமடைந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேபோல திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சிலிண்டர் வெடித்ததில் மூதாட்டி ஒருவர் பலத்த காயமடைந்துள்ளார்.

ஏற்கெனவே சேலத்தில் சிலிண்டரிலிருந்து எரிவாயு கசிந்ததால் நேற்று ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 6 பேர் காயமடைந்திருந்தனர். இந்நிலையில் தற்போது அடுத்தடுத்து சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவங்களில் 14 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

English summary

Seven people including a child were seriously injured when a cooking gas cylinder exploded in Salem district. Similarly, an old woman was seriously injured in a cylinder explosion in Dindigul district. Already in Salem, 6 people were injured in the fire that broke out yesterday due to gas leaking from the cylinder. In this case, 14 people have been injured in successive cylinder blast incidents.