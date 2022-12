அலறிய சேலம்.. ரூ.4 லட்சத்துக்காக உரிமையாளர் படுகொலை! வடமாநில தொழிலாளர்கள் அட்டூழியம்

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: ரூ.4 லட்சம் பணத்தை பறிப்பதற்காக கடையில் 3 மாதமாக பணிபுரிந்து வந்த பீகாரை சேர்ந்த தொழிலாளர்களே உரிமையாளரை கத்தியால் பல இடங்களில் கொடூரமாக குத்திக் கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. உரிமையாளர்கள் சம்பளம் தராததால் கொலை செய்ததால் போலீசாரிடம் பீகார் தொழிலாளர்கள் வாக்குமூலம் அளித்து உள்ளனர்.

குறைவான ஊதியம் பெற்றுக்கொண்டு நீண்ட நேரம் வேலை செய்கிறார்கள் என்ற காரணத்திற்காக வட மாநில தொழிலாளர்களை கட்டுமானம், உணவகம், சலூன் என அனைத்து தொழில்களிலும் உரிமையாளர்கள் நியமனம் செய்து வருகிறார்கள்.

இதனால் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது ஒருபுறம் இருக்க மறுபக்கம், இந்த வட மாநில தொழிலாளர்களால் ஏற்படும் குற்றச்சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.

English summary

Workers from Bihar, who had been working in the shop for 3 months brutally stabbed the owner to death with a knife to extort Rs 4 lakhs has caused a shock. Bihar workers have confessed to the police that they were killed because the owners did not pay them.