ஏதோ சதி நடக்குது.. யார் பேச்சையோ கேட்டு தப்பான வழியில போகுது திமுக அரசு.. எடப்பாடி பழனிசாமி பரபர!

Salem

சேலம் : தமிழகத்தில் இதுவரை எந்த அரசும் ஆதீன விவகாரங்களுக்குள் தலையிட்டதில்லை. இன்றைய ஆட்சியில் ஏதோ ஒரு சதி செயல் நடைபெறுகிறது என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, கந்து வட்டியை தடை செய்ய இயலாத ஒரு அரசாகத்தான் இன்றைய திமுக அரசு இருக்கிறது என விமர்சித்துள்ளார்.

Edappadi Palanisamy has alleged that no government in Tamil Nadu has ever interfered in the aadheenam affairs,this DMK government listened to someone and acting in wrong way.