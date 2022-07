முடியாத முட்டல் மோதல்..பொதுக்குழு நடக்கும் முன் வாழ்த்து போஸ்டர்.. கடுப்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: அதிமுக பொதுக்குழு கூடுமா? தன் பக்கம் சாதகமான தீர்ப்பு வருமா என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒரு பக்கம் பதற்றத்தில் இருக்க அவரது ஆதரவாளர்களோ அதிமுக பொதுச் செயலாளராக பதவியேற்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடியார் அவர்களை வாழ்த்தி வணங்குகிறோம் என போஸ்டர்கள் ஒட்டியுள்ளனர்.

அதிமுகவிற்கு ஒற்றை தலைமை தான் வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது தலைமையை கைப்பற்ற ஓ.பன்னீர் செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே முட்டல் மோதல் அதிகரித்துள்ளது.

மதத்தின் பெயரால் அரசியல் செய்பவர்களே, அண்ணாமலையார் கோவிலை காத்தது யார்.. ஸ்டாலின் கேள்வி!

கடந்த மாதம் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஆரம்பித்த பஞ்சாயத்து இன்னமும் நீடிக்கிறது. கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டம் களேபரத்தில் முடிந்தது.

Will AIADMK General Committee meet? While Edappadi Palanisami is nervous about getting a favorable verdict on his side, his supporters have put up posters saying that they are congratulating the leader of the opposition Edappadi palanisamy who will be sworn in as the general secretary of the AIADMK.