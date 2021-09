நகைக்கடன் தள்ளுபடி.. வாய்ப்பே இல்லை.. எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட ஒரே போடு.. சொன்ன விஷயம்

Salem

சேலம்: நகைக்கடன் மோசடி விவகாரம் குறித்து பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் வங்கி முறைகேட்டில் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். வங்கிகளிலும் நகைக் கடன் ரத்து செய்யப்படும் என கூறினார்கள். ஆனால், இப்போது கூட்டுறவு வங்கி நகைக் கடன் ரத்து செய்வதில் பல நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுவதால், அனைத்து மக்களும் பயன்பெற வாய்ப்பில்லை என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் இறுதியில் கூட்டுறவு வங்கியில் 5 சவரன் அல்லது அதற்கு கீழ் நகைக்கடன் வாங்கியவர்களுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த கடன் தள்ளுபடியால் 43 லட்சம் பேர் பயன்பெறுவார்கள் என அன்றைய முதல்வரும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருந்தார்.

விரைவில் நகைக்கடன் தள்ளுபடி.. முக்கிய தகவலை வெளியிட்ட அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி.. மக்கள் மகிழ்ச்சி

