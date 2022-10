பொன்னியின் செல்வன் ரசிகர்களை பதறவைத்த தியேட்டர்.. ‘பாலில் பூச்சிகளே.. தீயரி எசமாரி..’ அதிரடி ரெய்டு!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : சேலத்தில் 'பொன்னியின் செல்வன்' படம் திரையிடப்பட்ட மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்கில் உணவுத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டது ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சேலம் நகரில் உள்ள மல்டிபிளெக்ஸ் திரையரங்கில், நேற்று 'பொன்னியின் செல்வன்' படம் பார்க்க வந்த ரசிகர்கள், குளிர்பானம் தயாரிக்க வைத்திருந்த பாலில் பூச்சிகள் மிதந்ததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இதையடுத்து உணவுப் பாதுகாப்புத் துறைக்கு தகவல் அளித்த நிலையில், அவர்கள் விரைந்து வந்து அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு, காலாவதி தேதி இல்லாத பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும், குளிர்பானங்கள் மற்றும் பூச்சி விழுந்த பால் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து அழித்து அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வன்.. பகை மறவா பாண்டியர் வாரிசுகள் என்ற பெயரில் மதுரையில் ஒரு அலப்பறை போஸ்டர்

English summary

Food safety department officials raided the multiplex theater where the movie 'Ponniyin Selvan' was screened in Salem. After the fans informed about insects floating in the milk in the theater canteen, they rushed in and conducted a raid and seized the expired products.