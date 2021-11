பண மோசடி வழக்கில் உதவியாளர் கைது.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நெருக்கடி.. விசாரிக்க முத்தரசன் கோரிக்கை!

Salem

oi-Rayar A

சேலம்: சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள நடுப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் மணி. இவர் கடந்த அ.தி.மு.க ஆட்சியில் அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தனி உதவியாளராக இருந்தார். இவர் சுமார் 10 ஆண்டுகளாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உதவியாளராக இருந்துள்ளார்.

மணி அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பல பேரிடம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக தமிழ்ச்செல்வன் என்பவர் சேலம் போலீசில் புகார் கொடுத்தார்.

English summary

Communist Party of India (CPI) state secretary mutharasan has said that former chief minister Edappadi Palanisamy should be investigated in a money laundering case. He also said that the scam would not have happened without the knowledge of Edappadi Palanisamy