அப்படி ஒரு எண்ணமே திமுக அரசுக்கு இல்லை.. ஓபிஎஸ் குற்றச்சாட்டை அடியோடு மறுத்த அமைச்சர் கே.என் நேரு!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : சேலத்தில் அம்மா உணவகங்களை மூட முயற்சி நடந்து வருவதாக ஓபிஎஸ் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், அம்மா உணவகங்களை மூடும் எண்ணம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இல்லை என்றும், தேவைக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்கள் இருப்பதால் அவர்களை சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபடுத்த மட்டுமே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

சேலத்தில் இன்று மாநகராட்சி சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சேலம் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரான கே.என்.நேரு பங்கேற்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கே.என்.நேரு, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்தார்.

Minister KN Nehru has said that Tamil Nadu government has no intention of closing down Amma Unavagam in Salem while OPS has accused of DMK trying to close down Amma restaurants.