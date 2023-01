"நம்பர் 1".. இந்தா முதல் நாளே.. முதல் நபரா வந்துட்டாருல்ல.. ஈரோட்டில் வீசிய சூறாவளி.. யாருனு பாருங்க

சுயேச்சை 233 தடவையாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன்

Salem

oi-Hemavandhana

சேலம்: நடக்க போகும் இடைத்தேர்தலில், தமிழக அரசியல் கட்சிகள் மும்முரமாகி உள்ளன.. இன்றைய தினம் வேட்புமனு தாக்கலும் தொடங்கி உள்ள நிலையில், பத்மராஜனும் தன்னுடைய வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரைச் சேர்ந்தவர் கே.பத்மராஜன்... இவர் சொந்தமாக ஒரு பஞ்சர் கடை வைத்து நடத்தி வந்தார்.. பிறகு படிப்படியாக உழைத்து முன்னேறி, சிறிய டயர் தொழிற்சாலையை நிறுவினார்.

பிசினஸ் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், அரசியல் ஆசை பத்மராஜனுக்குள் எட்டிப்பார்த்துவிட்டது.. கடந்த 1988-ம் ஆண்டில் இருந்தே இந்த ஆசை துளிர்த்துள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி: முதல் ஆளாக வந்த தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன்.. 233-வது முறையாக வேட்பு மனு தாக்கல்

English summary

Hero therthal mannan padmarajan nomination filed in the By election and what did he say about it