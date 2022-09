இந்தியாவில் தமிழகம்தான் அமைதியான மாநிலம்..இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லை என்ற நிலை மாறும்..அமைச்சர் பேட்டி

Salem

oi-Mani Singh S

சேலம்: தமிழகத்தில் இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லை என்ற நிலையை மாற்றும் முயற்சியில் தமிழக முதல்வர் ஈடுபட்டு வருகிறார் என்றும் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் தமிழகம் தான் அமைதியான மாநிலம் என்று நிறைய முதலீட்டாளர்கள் தமிழம் நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கின்றனர் என்று தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் சி.வி கணேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் கோரிமேடு பகுதியில் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தை தொழில் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுதுறை அமைச்சர் சி.வி கணேசன் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது அவர் அந்த தொழிற்பயிற்சி நிலையம் முழுவதும் சுற்றி பார்த்தார். தொடர்ந்து அங்கு செய்ய வேண்டிய பணிகள் மற்றும் தேவைகள் என்ன என்ன? என்பது குறித்து ஆசிரியர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.

English summary

Tamil Nadu is the Most Peaceful State in India, and Our Chief Minister MK Stalin is trying to change the situation of youth unemployment, as many investors are ready to Enter into the State Says Industry Minister CV Ganesan.