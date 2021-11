Salem

சேலம்: கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டாரத்தில் கடந்த சில தினங்களாக சாரல் மழை பெய்து வந்த நிலையில் கடந்த இரு தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது

சென்னை, கன்னியாகுமரியை தொடர்ந்து.. வெள்ளத்தில் மிதக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

குறிப்பாக கிருஷ்ணகிரி, பர்கூர், காவேரிப்பட்டணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவு மழை பெய்து வருகிறது.

இதனால் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியுள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் முழுவதும் இதுவரை 435 மில்லி மீட்டர் மழை அளவு பதிவாகி உள்ளது.

English summary

Krishnagiri has been receiving heavy rains for the last two days. Areas including Krishnagiri, Bargur and Kaveripattanam receive heavy rainfall. As a result, flood waters have accumulated in many parts of the district. Krishnagiri district has received 435 mm of rainfall so far.