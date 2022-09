கன்னியாகுமரியை கலக்க வரும் ராகுல்! தோழமை கட்சிகள் புறக்கணிப்பா? ஓடோடி வந்த மூத்த ’தலை’! என்னாச்சு?

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : ராகுல் காந்தி பங்கேற்கும் பாதயாத்திரை நிகழ்ச்சியை தோழமைக் கட்சிகள் புறக்கணிப்பதாக தவறான தகவல்களை பரப்புகின்றனர் எனவும், இதில் உண்மை இல்லை என தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி கூறியுள்ளார்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுச்சியை ஏற்படுத்தவும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபம் முன்பிருந்து நடை பயணத்தை தொடங்கும் அவர், 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக மொத்தம் 48 நாட்கள் 3,700 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று காஷ்மீரை அடைகிறார்.

English summary

Tamil Nadu Congress Party President KS Azhagiri has said that the friendly parties are spreading false information that they are boycotting the padayatra program in which Rahul Gandhi will participate, and this is not true.