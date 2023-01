திடீரென உதயநிதி கான்வாய்க்குள் புகுந்த வண்டி.. டக்கென சுதாரித்த ஓட்டுநர்..பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு!

அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கான்வாய் வரும்போது கம்பி ஏற்றிவந்த வண்டி குறுக்கே புகுந்தது.

Salem

சேலம் : சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் கான்வாய்க்குள், நீண்ட கம்பிகளை ஏற்றி வந்த வாகனம் குறுக்கே புகுந்து மோதும் வகையில் சென்ற நிலையில், பாதுகாப்பு வாகன ஓட்டுநரின் சாதுர்யத்தால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சர்வீஸ் ரோட்டில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரென பைபாஸில் இருந்து ஒரு சரக்கு ஆட்டோ சர்வீஸ் ரோட்டில் புகுந்தது.

இதனை உடனே கவனித்து சுதாரித்த கான்வாய் வாகன ஓட்டுநர் வண்டியை இடதுபுறம் திருப்பி மண் திட்டில் நிறுத்தினார். பின்னால் வந்த வாகனமும் பிரேக் போட்டு யூ-டர்ன் அடித்து மோதலைத் தவிர்த்தது.

English summary

A vehicle loaded with long TMT bars rammed into Minister Udhayanidhi Stalin's convoy near Edappadi in Salem district, and a major accident was averted due to the dexterity of the driver of the security vehicle.