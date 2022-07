மரணத்தின் விளிம்பை காட்டிய செல்பி.. காவிரியில் வெள்ளத்தில் சிக்கிய 3 பேர் மீட்பு.. திக்திக் நிமிடம்

Salem

oi-Nantha Kumar R

சேலம்: மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவை எட்டிய நிலையில் காவிரியில் கரைபுரண்டு ஓடும் வெள்ளத்தில் செல்பி எடுக்க முயன்று தண்ணீரில் சிக்கிய 3 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.

கர்நாடகத்தில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக கேஆர்எஸ், கபினி அணைகள் நிரம்பியுள்ளன. இதனால் காவிரியில் அதிகளவில் நீர் திறந்து விடப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 8ம் தேதி முதல் கபினி, கேஆர்எஸ் அணைகளில் இருந்து உபரிநீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்துக்கு வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிக கனஅடிக்கு மேல் நீர்வரத்து உள்ளது.

காவிரியில் வெள்ளம்- மேட்டூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 1.23 லட்சம் கன அடிநீர் வெளியேற்றம்!

English summary

3 people who got stuck in the water while trying to take a selfie in the Cauvery overflowing with the Mettur dam reaching its full capacity were rescued safely.