பயங்கர சத்தம்.. சேலம் ஏற்காட்டில் திடீர் நிலஅதிர்வு.. குலுங்கிய வீடு, கடைகள்.. மக்கள் அலறல்-ஓட்டம்

சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் இன்று பயங்கர சத்தத்துடன் நிலஅதிர்வு ஏற்பட்டதால் வீடு, கடைகள் குலுங்கிய நிலையில் மக்கள் அலறியடித்து ஓடினர்.

Salem

oi-Nantha Kumar R

சேலம்: சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு மற்றும் அதனை சுற்றிய கிராமங்களில் இன்று மதியம் பயங்கர சத்தம் கேட்ட நிலையில் லேசாக நிலம் அதிர்ந்துள்ளது. இதனால் வீடு, கடைகளில் இருந்த பொருட்கள் குலுங்கியது. இதனால் பொதுமக்கள் உயிருக்கு பயந்து வீடு, கடைகளை விட்டு வெளியே ஓடிவந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தில் ஏற்காடு உள்ளது. கோடை வாழிட தலமாக அறியப்படும் இந்த ஏற்காடு தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று. ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்று கோடை வாழ்தலமாக ஏற்காடு உள்ளது.

கடல் மட்டத்திலிருந்து 5326 அடி உயரத்தில் உள்ளது. ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஏற்காடு சேலத்தில் இருந்து 36 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

English summary

In Yercaud of Salem district, a terrible noise was heard this afternoon and the ground shook slightly. Due to this, the house and the goods in the shops were shaken. As a result, the public ran out of their houses and shops fearing for their lives, and the incident caused a great stir.