தயங்கி நிற்காமல் அரசின் திட்டங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துங்க! மக்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்!

அரசின் திட்டங்கள் பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் உதயநிதி பேச்சு

Salem

oi-Arsath Kan

சேலம்: தமிழ்நாடு அரசின் எண்ணற்ற திட்டங்களை பொதுமக்கள் முழுமையாகக் பயன்படுத்திக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

சேலத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், அந்த விழாவில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin has appealed to the public to take full advantage of the schemes of the Tamil Nadu government.