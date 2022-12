மாட்டிறைச்சி கடையா? இந்து முன்னணி எதிர்ப்பால் அனுமதிக்காத போலீஸ் -போராட்டம் செய்த பியூஷ் மானுஷ் கைது

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: இந்து முன்னணியின் எதிர்ப்பு காரணமாக சேலத்தில் மாட்டிறைச்சி கடை நடத்த போலீசார் அனுமதி அளிக்காத நிலையில், கறிக்கடை உரிமையாள மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சமூக ஆர்வலர் பியூஸ் மானுஷ் உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சேலம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்து உள்ளர் ஜலால்புரா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாதுஷா மைதீன். இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் தனது வருமானத்தில் சேமித்து வைத்த பணத்தை கொண்டு சீலநாயக்கன்பட்டி சண்முகா நகர் பகுதியில் மாட்டிறைச்சி சில்லிகடை ஒன்றை நடத்த அவர் திட்டமிட்டார்.

“மாட்டிறைச்சி”க்கு ஆதரவு.. பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்கின் “உணவு சுதந்திரம்” பற்றிய ட்வீட்

English summary

Police did not give permission to run a beef shop in Salem due to the opposition of the Hindu Munnani. The police arrested social activist Piyush Manush, who participated in the protest along with the owner of the beef stall shop and his family.