“ரமணா” பகீர்.. இறந்த பெண்ணுக்கு 3 நாளாக சிகிச்சை! நாடகமாடியதா சேலம் மருத்துமனை? உறவினர்கள் முற்றுகை

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: 3 நாட்களுக்கு முன் உயிரிழந்த பெண்ணிற்கு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளித்ததாக கூறி மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜயகாந்த் நடித்த ரமணா திரைப்படம் அரசு துறைகளில் நிலவும் ஊழல்களையும், பொதுமக்கள் ஏமாற்றப்படும் விதத்தையும் திரைபோட்டு காட்டியது.

பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்ற அந்த திரைப்படத்தில் வரும் பல காட்சிகள் இன்று வரை மக்கள் மனதில் நீங்காத இடத்தை பிடித்து உள்ளன. அதில் முக்கியமானது மருத்துவமனை காட்சி.

English summary

Alleging that the woman who died 3 days ago had been treated in a private hospital, the relatives of the woman surrounded the hospital and protested.