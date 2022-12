கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடத்தில்.. யார் இது திருடனா? மிளகாய் பொடியை முகத்தில் தூவி.. 7 பவுன் நகை அபேஸ்!

Salem

oi-Jackson Singh

சேலம்: கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடத்தில் வந்த மர்ம நபர், வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியின் முகத்தில் மிளகாய் பொடியை தூவி 7 பவுன் தங்க நகையை பறித்துச் சென்ற சம்பவம் சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்பட்டுத்தியுள்ளது.

ஆள்நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் பட்டப்பகலில் இந்த துணிகரக் கொள்ளை சம்பவம் நடந்திருப்பது சேலம் மக்களை பீதியடையச் செய்துள்ளது.

இசம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீஸார், நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட மர்ம நபரை சிசிடிவி கேமரா உதவியுடன் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

A mysterious person dressed as Santa Claus sprinkled chili powder on the face of an old lady who was alone at home and snatched 7 sovereign of gold jewelry, which has created a sensation in Salem.