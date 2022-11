ஒரே பிரசவத்தில் 3 குழந்தைகள்.. சேலம் பெற்றோரின் ஷாக் முடிவு! மருத்துவமனையிலேயே விட்டுச்சென்ற சோகம்

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த 3 பெண் குழந்தைகளை தங்களால் வளர்க்க முடியாது என்று கூறி மருத்துவமனையிலேயே பெற்றோர் விட்டுச்சென்றது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் பெண் ஒருவர் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அவருக்கு கடந்த 20 ஆம் தேதி ஒரே பிரசவத்தில் மூன்று பெண் குழந்தைகள் பிறந்தன.

English summary

It has come as a shock that the parents left the 3 girls born in one birth at the hospital saying that they could not raise them.