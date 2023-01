என்னவொரு துணிச்சல்! அப்பா, அம்மா கூட வேண்டாமாம்.. அஜித் தான் வேண்டுமாம்.. இவரல்லவோ "சிறந்த" வாரிசு!

Salem

சேலம்: தனக்கு அப்பா அம்மா கூட தேவையில்லை என்றும், நடிகர் அஜித் தான் வேண்டும் எனவும் சிறு குழந்தையை போல மருத்துவமனையில் இளைஞர் கதறி அழுத சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த இளைஞர், 'துணிவு' படத்தின் முதல் காட்சியை பார்க்க முடியாத சோகத்தில் இவ்வாறு அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்.

24 வயதிலும் தினமும் தனக்கு சோறு போட்டு வரும் அப்பா அம்மாவை கூட வேண்டாம் என சொல்லும் அளவுக்கு திரைப்பட மோகம் இளைஞர்களை பாதித்துள்ளது என்பதைதான் இது காட்டுவதாக அங்கிருந்த மருத்துவர்கள் கூறினர்.

Young man from Salem, who broken his leg while celebrating actor Ajith's Thunivu movie, crying in the hospital has attracted everyone's attention. He saying that he doesn't even need his father and mother and only wants actor Ajith.