'அண்ணாமலை'..! பிரதான எதிர்கட்சியாக பாஜக தான் செயல்படுகிறது..! துண்டை போட்டு வைக்கும் சமக சரத்குமார்!

Salem

சேலம் : பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தான் பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எனவும், அவரது கருத்துக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது ஆளுங்கட்சியின் கடமை என நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவருமான சரத்குமார் கூறியுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக வந்த சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவரும் நடிகருமான சரத்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர்," தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை என்பது பெரிய அளவில் ஏதுமில்லை என்றும் பெரியளவிலான குற்றச்சாட்டை கூற முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்.

actor and samathuva makkal katchi leader Sarathkumar has said that BJP leader Annamalai is the main opposition leader and that it is the duty of the ruling party to respond to his comments.