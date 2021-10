வீரபாண்டி ராஜா மாரடைப்பால் மரணம் - பிறந்த நாளில் நிகழ்ந்த சோகம்

Salem

சேலம்: முன்னாள் அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் அவர்களின் மகனும், வீரபாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினரும், திமுக தேர்தல் பணிக்குழு மாநிலச் செயலாளர்களில் ஒருவருமான வீரபாண்டி ராஜா சற்றுமுன் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

திமுகவின் மூத்த முன்னோடியான வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தின் இரண்டாவது மகன் தான் ராஜா. வீரபாண்டி ஆறுமுகம் உயிருடன் இருந்தவரை சேலம் மாவட்டத்தில் பரபரப்பாக செயல்பட்டு வந்தார். கட்சிக்காக தடாலடி காரியங்களில் இறங்கக் கூடியவர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம். இவரை சேலத்து சிங்கம் என்றும், வீரபாண்டியார் என்றும் தான் அடைமொழிகளில் திமுக நிர்வாகிகள் அழைத்தார்கள். துணிச்சல் மிக்கவர் ஆறுமுகம் என கருணாநிதியிடம் பெயரெடுத்தவர்.

வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தின் அரசியல் வாரிசாக செயல்பட்டவர் அவரது மூத்த மகன் செழியன். ஆனால் அவர் உடல்நலக்குறைவால் திடீரென காலமானதை அடுத்து அவரது இடத்திற்கு வந்தார் இரண்டாவது மகன் வீரபாண்டி ராஜா.

ஊடகத்தினர் மீதும் பாஜகவுக்கு பெரும் மரியாதை உண்டு.. எச் ராஜா கருத்துக்கு அண்ணாமலை விளக்கம்

ஆறுமுகம் உடல்நலக்குறைவால் மரணம் அடைந்ததை அடுத்து, சேலம் மாவட்டத்தை மூன்றாக பிரித்து வீரபாண்டி ராஜாவுக்கு மாவட்டபொறுப்பாளர் பதவி வழங்கினார் ஸ்டாலின். அவர் இன்று தனது பிறந்தநாள் கொண்டாட உள்ள நிலையில், தனது தந்தையின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து திரும்பிய போது மயங்கி விழுந்தார். அவரை மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியில் அவரது உயிர் பிரிந்தது மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

English summary

Veerapandi Raja, son of Veerapandi Arumugam, died of a heart attack today. His death while on his way to celebrate his birthday has caused grief among the DMK.