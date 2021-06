சிவகங்கை கோயில் நில ஆக்கிரமிப்பு புகார்.. வழக்கை சந்திக்க தயார்...முன்னாள் அமைச்சர் பாஸ்கரன் பேட்டி

Sivagangai

சிவகங்ககை: சிவகங்கையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருக்கு நெருக்கமானவர்கள் கோயில் நிலத்தை அபகரித்ததாக கூறப்பட்ட இடத்தை இந்து சமய அறநிலை துறை அதிகாரிகள் இன்று சீல் வைத்தனர். அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக புகார் என முன்னாள் அமைச்சர் பாஸ்கரன் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை நகர் தெப்பக்குளம் அருகே இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வரும் கெளரி விநாயகர் கோவிலுக்கு சொந்தமான சுமார் 10 கோடி மதிப்பிலான 142 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது.

சிவகங்கை - மேலூர் சுற்று சாலை சந்திப்பில் உள்ள இந்த இடத்தில் 11 ஏக்கர் இடத்தை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பாஸ்கரனுக்கு நெருக்கமானவர்கள் அபகரித்துள்ளதாக புகார் எழுந்தது.

Hindu Religious and Charitable Endowments Department reclaimed land from former minister Baskaran relatives in sivaganagai. but baskaran said that neither I nor my family had anything to do with the problem area. Former minister Baskaran also said that he was ready to face trial if a case was filed in this regard.