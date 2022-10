மூர்க்கத்தனம்! இந்தியாவுக்கு தேசியமொழியே இல்லை.. இந்தியை திணிக்காதீங்க..சுப வீரபாண்டியன் எச்சரிக்கை

Sivagangai

oi-Nantha Kumar R

சிவகங்கை: திமுக சிந்திய ரத்தத்தால் இந்தி தொடர்ந்து எதிர்க்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியை திணிப்பவர்களுக்கு எந்த ஒரு அறிவார்ந்த மொழியையும் தெரியாது. மக்களின் உணர்வுகளும் புரியாது. அவர்கள் மூர்க்கத்தனமானவர்கள். இந்தியாவிற்கு தேசிய கீதம் உண்டு. தேசிய பறவை உண்டு. தேசிய விலங்கு உண்டு. இந்த நிமிடம் வரை தேசிய மொழி கிடையாது. எதிர்க்க எதிர்க்க இந்தி மொழியை திணிக்காதீர்கள் என சுப வீரபாண்டியன் ஆக்ரோஷமாக கூறியுள்ளார்.

மத்திய அரசு இந்தி மொழியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக காலம் காலமாக தமிழகத்தில் திமுக உள்ளிட்ட அதன் கூட்டணி கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. மத்திய அரசு தற்போதும் இந்தி திணிப்பதாக கூறி அதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதன் ஒருபகுதியாக தான் புதிய கல்வி கொள்கை, ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தியை இணைப்பு மொழியாக்க வேண்டும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பை திமுக பதிவு செய்துள்ளது.

Hindi is constantly being opposed because of DMK's spilled blood. Those who impose Hindi do not know any intelligent language. People's feelings are not understood. They are outrageous. India has a national anthem. There is a national bird. There is a national animal. Till now there is no national language. Suba Veerapandian has aggressively said that do not impose Hindi language to oppose.