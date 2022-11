விடுதலை புலிகள் மீதான தடையை மத்திய பாஜக அரசு நீக்குகிறது? ஈழத் தமிழர் தலைவர்களுடன் புதிய ஒப்பந்தம்?

Srilanka

oi-Mathivanan Maran

முல்லைத்தீவு (இலங்கை): தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் மீதான தடையை மத்திய பாஜக அரசு நீக்குவதாக வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் கட்சிகளில் ஒன்றான ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியின் செயலாளர் (முன்னாள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சி) இ.கதிர் தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இலங்கையின் முல்லைத்தீவில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இ.கதிர் கூறியதாவது: இலங்கையில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் தமிழர் பகுதி வளங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தாரைவார்க்கப்படுவது தொடருகிறது. அம்பாந்தோட்டையும் கொழும்பு கடற்பரப்பும் சீனாவுக்கு விற்கப்பட்டுவிட்டது.

English summary

According to the Srilankan media reports India may lift Ban on LTTE and to sign new accord with Eelam Tamil leaders.