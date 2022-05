இதுவரை இல்லாத மாற்றம் .. இலங்கையில் இனப்படுகொலையான தமிழர்களுக்கு சிங்களர்கள் முதல்முறையாக அஞ்சலி

Srilanka

oi-Vishnupriya R

இலங்கை: இலங்கையில் ராணுவத்தால் கொல்லப்பட்ட ஈழத்தமிழர்களுக்கு சிங்களர்கள் முதல்முறையாக அஞ்சலி செலுத்திய காட்சி வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இலங்கையில் தனி ஈழம் கேட்டு விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் போராடி வந்தனர். இதனால் விடுதலைப்புலிகளுக்கும் அந்தநாட்டு ராணுவத்தினருக்கும் இடையே 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போர் நீடித்து வந்தது.

இந்த போர் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு முடிவடைந்தது. அந்த ஆண்டு நடைபெற்ற இறுதி போரில் தமிழர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு சென்ற இலங்கை ராணுவம் பச்சை குழந்தைகளையும் விட்டு வைக்காமல் கொன்றது.

English summary

Sinhalese pay tribute to Ezha Tamils those who were killed in Srilanka final war 2009. This is first time in 13 years.