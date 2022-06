"புள்ளய காப்பாத்துங்க".. ஆரணி அருகே பஸ் மோதி இறந்த சிறுவனின் தாய் கண்ணீர்.. பதற வைக்கும் வீடியோ

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

ஆரணி: ஆரணி அருகே சைக்கிளில் சாலையை கடக்க முயன்ற சிறுவன் மீது கண் இமைக்கும் நேரத்தில் தனியார் வாகனம் மோதிய விபத்தில் வாகன டயரில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அருகே ராட்டினமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த கார் டிரைவர் சரணவன்- புஷ்பலதா தம்பதியினருக்கு விஷ்ணு (11) அர்ஷினி (8) என்ற மகனும் மகளும் உள்ளனர்.

நேற்று இரவு ஆரணி ஆற்காடு சாலையில் வீட்டின் அருகே உள்ள ஓட்டலில் டிபன் வாங்க விஷ்ணு தன்னுடைய சைக்கிளில் சென்றுள்ளார். அப்போது இரும்பேடு கூட்ரோடு அருகில் செய்யாரிலிருந்து ஆரணி நோக்கி மின்னல் வேகத்தில் வந்த தனியார் பேருந்து கண் இமைக்கும் நேரத்தில் சிறுவன் மீது மோதியது.

11 years old boy died of bus accident in Arani while he was trying to cross the road.