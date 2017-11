வெள்ள மீட்பு பணிகள்.. அவசர உதவி எண்கள் அறிவித்த அதிமுக ஐடி விங்!

சென்னை: தமிழகத்தில் நிலவும் மழை வெள்ள பாதிப்பிலிருந்து மக்களுக்கு உதவிகள் செய்ய அதிமுகவின் ஐடி விங்க் தன்னார்வலர்களும் களமிறங்கியுள்ளனர்.

சென்னை மட்டுமல்லாது திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், நாகை, நெல்லை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கடந்த சில நாட்களாக கன மழை பெய்துள்ளது. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளில் இருந்து மக்களுக்கு உதவி செய்ய தன்னார்வலர்களை களமிறக்கியுள்ளது அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு செயலாளர் சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக டிவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், தன்னார்வலர்களின் தொலைபேசி எண்கள் பகிரப்பட்டுள்ளது.

It’s pouring in Teynampet #HeavyRain #TravelSafe #StaySafe For any help please tag @AIADMKITWINGOFL in twitter or call any of these numbers pic.twitter.com/wEouvRsRoK