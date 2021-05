மருத்துவ செலவிற்காக வைத்திருந்த ரூ. 1970.. தந்தை இறந்ததால் கொரோனா நிதிக்கு அனுப்பிய மாணவி!

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

கோவில்பட்டி: தனது தந்தையை இழந்த நிலையிலும் அவரது மருத்துவ செலவிற்காக சேமித்து வைத்திருந்த ரூ 1970-ஐ முதல்வரின் கொரோனா தடுப்பு நிவாரண நிதிக்காக வழங்கிய சிறுமி ரிதானா முதல்வருக்கு உருக்கமான கடிதத்தையும் எழுதியுள்ளார்.

கொரோனா பரவலின் இரண்டாவது அலை வேகமாக வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு தாராளமாக நிதியை அளிக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதைத் தொடர்ந்து மதுரையைச் சேர்ந்த சிறுவன் ஹரீஸ்வர்மன் என்ற சிறுவன் மதிவிண்டி வாங்க சேமித்து வைத்திருந்த பணத்தை முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு அளித்தார். இது போல் பல குழந்தைகள் நிதி அளித்து வருகிறார்கள்.

இப்போது கொரோனா தடுப்பு பணிகள்... அடுத்து நிச்சயம் நீட் ரத்து நடவடிக்கை தான்.. கனிமொழி எம்பி உறுதி

English summary

Class 8 student sends Rs 1970 for Corona relief fund through MP Kanimozhi. The girl saved this amount for her dad's medical expenses, but unfortunately her dad died last year.