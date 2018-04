இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் திருநாள் : பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வாழ்த்து

சென்னை : இந்தியப் பிரதமர் மோடி, தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆகியோர் கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த தினமான ஈஸ்டர் தின வாழ்த்தை தெரிவித்துள்ளனர்.

அன்பின் மகத்துவத்தை உணர்த்திய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு, மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த தினத்தை ஈஸ்டர் திருநாளாக உலகெங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்த்துவர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இன்று ஈஸ்டர் தினம் உலகெங்கிலும் கொண்டாடப்படுவதை அடுத்து, இந்தியப் பிரதமர் மோடி, தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆகியோர் கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு ஈஸ்டர் வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Happy Easter! I hope this special day strengthens the bonds of unity, peace and brotherhood. May the noble thoughts and ideals of Lord Christ motivate people to serve and bring a positive difference to society.