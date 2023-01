200 ஆண்டு சாதிய கொடூரம்.. “உடைத்தெரிந்த” கள்ளக்குறிச்சி தலித்துகள்! “கெத்தாக” கோயில் சென்று வழிபாடு

Tamilnadu

கள்ளக்குறிச்சி: சுமார் 200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்குள் சென்று பூஜை செய்ய ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கு கோவிலுக்கு உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர். புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமுவின் நடவடிக்கை அங்குள்ள அய்யனார் கோயிலுக்குள் பட்டியலின மக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் நடந்து உள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் எடுத்தவாய்நத்தம் கிராமத்தில் சுமார் 200 ஆண்டுகள் பழமையான வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அமைந்து உள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு சென்று பூஜை செய்ய ஆதிதிராவிடர் சமூக மக்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது.

உயர்சாதியினரும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் மட்டுமே இந்த கோயிலில் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Dalits were denied to enter the Varadaraja Perumal temple and perform puja over 200 years. Today they were allowed to enter the temple with heavy police protection.