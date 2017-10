"சீக்கிரம் குணமடைய வாழ்த்துகள்".. ராஜாவை இதை விட கிண்டலடிக்க முடியாது யாராலும்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் மதத்தை முன்வைத்து அரசியல் செய்து வரும் பாஜகவின் எச். ராஜாவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் கரூர் மாவட்டப் பிரமுகர் ஜோதிமணி நச்சென ஒரு பதிலளித்துள்ளார்.

விஜய்யின் வாக்காளர் அடையாள அட்டையையும், அவர் முன்பு வெளியிட்ட லெட்டரே பேடையும் டிவிட்டரில் வெளியிட்டு தேவையில்லாமல் வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் ராஜா. அவர் இந்த அளவுக்கு இறங்கிப் போய் அரசியல் செய்வதை யாரும் ரசிக்கவில்லை. மாறாக திட்டித் தீர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

What does it make a difference? He is a Human,Tamilian,Indian the rest is irrelevant. Get well soon Mr.Raja!#WeLoveJosephVijay https://t.co/hJnwy0Wkk1