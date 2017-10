நெசவாளர் நலத் திட்டம்.. காஞ்சிபுரத்தில் அதிகாரிகள் முகாம்

காஞ்சிபுரம்: நெசவாளர்களின் நலனுக்காக 'ஹஸ்த்கலா ஷயோக் ஷிவிர்' திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ளது. இதன்படி, நாடு முழுக்கவுள்ள 421 கைத்தறி நெசவு மையங்களில் நெசவாளர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளது.

முத்ரா திட்டத்தின்கீழ் கிடைக்கும் கடன் உதவி, வாங்குவோர்-விற்போர் நடுவேயான ஆலோசனை கூட்டங்கள் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தி தருவது இந்த கூட்டங்களின் நோக்கமாகும்.

காஞ்சிபுரத்தில் இன்று நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், பல்வேறு வங்கிகளின் அதிகாரிகளையும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் வரவழைத்திருந்தனர். மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர், ஸ்மிருதி இரானி இதற்கான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார்.

