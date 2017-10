பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடைந்தால் எதற்காக பூஸ்ட்? ப.சிதம்பரம் சரமாரி கேள்வி

சென்னை: பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடைந்தால் எதற்காக மத்திய அரசு ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது என்று முன்னாள் நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுபு்பியுள்ளார்.

டிவிட்டரில் இதபற்றி அவர் கூறுகையில், பொருளாதாரம் நல்ல அடித்தளத்தோடு இருந்தால், 7.5 சதவீத விகிதத்தில் வளர்வதாக கூறுவது உண்மையாக இருந்தால், அதற்கு ஊக்கம் தேவைப்படாது.

பொருளாதாரத்திற்கான ஊக்கம் என்பது, அதன் வீழ்ச்சியை வெளிப்படையாக காட்டிவிட்டது. 2016 ஜனவரி-மார்ச் வரையிலான காலகட்டத்தில் 9.1, 7.9, 7.5, 7.0, 6.1 மற்றும் 5.7 சதவீதமாக இருந்தது. பொருளாதாரம் 7.5 என்ற அளவில் வளரவேயில்லை. 2016 ஏப்ரல் முதல் பொருளாதாரம் தடம் புரண்டு விட்டது.

1. If the economy is on strong macroeconomic fundamentals and is growing at 7.5 per cent, it does not require a boost!