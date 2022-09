திண்பண்ட தீண்டாமை.. “கிரிக்கெட்” முதல் “அக்னிபாத்” வரை! “அசுரன்” படத்தை மிஞ்சும் “சாதிவெறி” பின்னணி

Tamilnadu

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தென்காசி: தந்தை பெரியார் பிறந்தநாளன்று தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலை அடுத்த பாஞ்சாங்குளம் கிராமத்தில் தலித் சிறுவர்களுக்கு கடையில் திண்பண்டங்கள் வழங்க மறுத்த சம்பவம் பூதாகரம் எடுத்துள்ள நிலையில் எவிடன்ஸ் அமைப்பை சேர்ந்த கதிர் அப்பகுதிக்கு நேரில் சென்று நடந்த விபரங்களை விசாரித்து விரிவான விளக்கத்தை அளித்து இருக்கிறார்.

அவர் வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தில், "அது ஒன்றும் ஷாப்பிங் மால் அல்ல. சுமார் 5 அடி அகலமும் 5 அடி நீளமும் கொண்ட சிறிய பெட்டிகடை. ஆறு தலித் சிறுவர்கள் பள்ளி சீருடையுடன் சென்று தின்பண்டங்கள் கேட்கிறார்கள். அந்த கடையின் உரிமையாளர் உங்களுக்கு தின்பண்டங்கள் கிடையாது. உங்களுக்கு பொருட்கள் கொடுக்கக்கூடாது ஊர் கட்டுப்பாடு போடப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார்.

அந்த குழந்தைகள் கட்டுப்பாடா? அப்படி என்றால் என்ன? என்று கேட்க உங்களுக்கு எந்த பொருட்களும் கொடுக்கக்கூடாது என்றும் உங்களை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று கூற, ஏமாற்றத்துடன் எதுவும் புரியாமல் அந்த குழந்தைகள் அங்கிருந்து திரும்புகிறார்கள்.

கட்டுப்பாடு என்றால் என்ன? சமூக புறக்கணிப்பு என்றும் பொருளாதார புறக்கணிப்பு என்றும் கூறலாம். ஆனால் கும்பல் தீண்டாமை என்பது தான் அதன் பொருள். எங்கள் நிலத்தில் உங்களுக்கு வேலை கிடையாது. எங்கள் தெருவின் வழியாக எங்கள் நிலத்தின் வழியாக நீங்கள் நடக்கக்கூடாது. எங்கள் கடைகளில் உங்களுக்கு பொருட்கள் இல்லை என்கிற பல கட்டுப்பாடுகளை ஆதிக்கசாதியினர் தலித்துகள் மீது விதித்துள்ளனர்.

On Periyar's birthday, in the Panjankulam village near by Sankarankovil, Tenkasi district, the incident of refusing to provide snacks to the Dalit children in the shop. Evidence Kathir exposed shock background of casteism.