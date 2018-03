காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி தஞ்சையில் தினகரன் உண்ணாவிரதம்!

தஞ்சை: காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும்; மேலாண்மை வாரியத்துக்கு மாற்று அமைப்பு வேண்டாம் என்பதை வலியுறுத்தி தஞ்சாவூரில் டிடிவி தினகரன் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

காவிரி நீர் பங்கீட்டு தொடர்பாக ஒழுங்குமுறை குழுவை 6 வாரங்களுக்குள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் அதை பாஜக அரசு செவி சாய்க்கவில்லை. அந்த கெடு வரும் 29-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.

இதனால் காவிரி மேற்பார்வை ஆணையம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை ஏற்படுத்த கோரியும் டிடிவி தினகரன் இன்று தஞ்சையில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், காவிரி மேலாண்மை வாரியத்துக்கு மாற்று அமைப்பை ஏற்க முடியாது. மாநிய சுயாட்சி கொள்கையை ஒடுக்குகிறது மத்திய அரசு.

Tamil Nadu: Members of TTV Dhinakaran's 'Amma Makkal Munnetra Kazhagam' sit on hunger strike in Chennai demanding constitution of #CauveryManagementBoard as soon as possible, TTV Dhinakaran also present. pic.twitter.com/OHihFLeq3Y