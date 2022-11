திமுக அரசின் செயல்பாடுகளை சும்மா சொல்லக் கூடாது.. பின்றாங்கப்பா! சபாஷ் போடும் விஜயகாந்த் மகன்!

Tamilnadu

oi-Arsath Kan

மயிலாடுதுறை: மழை வெள்ள பாதிப்பு விவகாரத்தில் திமுக அரசின் செயல்பாடுகளை சும்மா சொல்லக் கூடாது என்றும் வரவேற்கத் தக்க வகையில் அரசின் நடவடிக்கைகள் அமைந்திருப்பதாகவும் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில் திமுக அரசை பாராட்டி விஜயகாந்த் மகன் பேசியிருப்பது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிட்ட அவர் இதனைக் கூறினார்.

தேர்தல் வாக்குறுதிகளை பற்றி திமுக வாய் திறக்கவில்லை! தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் பாய்ச்சல்!

English summary

DMDK leader Vijayakanth son Vijay Prabhakaran has said that the DMK government's action on the issue of rains and floods is to be welcomed.